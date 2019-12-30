Москва, , 08:51 — REGNUM Любым салатом можно отравиться, если неправильно хранить это блюдо. В преддверии Нового года о сроках хранения различных салатов напомнили в Роспотребнадзоре.

Срок годности салата зависит от рецепта, так как входящие в его состав ингредиенты портятся с разной скоростью. Ускоряет процессы размножения микробов добавление в салат майонеза или другого соуса.

«Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Так, салаты из сырых овощей или фруктов, салаты с добавлением мяса, птицы и копчёностей, а также салаты и винегреты из варёных овощей хранятся не более 18 часов. После заправки срок сокращается до 12 часов.

Салаты с консервированными овощами или варёными яйцами можно употреблять в течение шести часов после заправки, салаты с морепродуктами без заправки — в течение 12 часов, а салаты из маринованных, солёных или квашеных овощей — 36 часов.

Лучше всего заправить салат перед подачей на стол, а остатки блюда убрать в холодильник, отмечают эксперты.

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