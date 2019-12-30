Ставрополь, , 09:03 — REGNUM Власти Ставрополя совместно с правоохранительными органами составили списки квартир, чьи владельцы могут быть выселены из-за асоциального образа жизни. В перечень уже вошли более 200 жилых помещений, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе администрации города.

«Выработан алгоритм действий для защиты людей от опасных соседей. Уже выявлены 215 адресов тех, кто может представлять реальную угрозу для безопасности окружающих», — сказано в сообщении.

Отмечается, что законодательством предусмотрен ряд мер для защиты прав жителей многоквартирных домов от недобросовестных соседей. Если собственник использует жилое помещение не по назначению, нарушает права и интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, то суд по иску муниципалитета может принять решение о продаже такой квартиры с публичных торгов. При этом собственнику выплачиваются вырученные от сделки деньги за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Списки квартир, владельцы которых могут их лишиться, составлялись на основании обращений, поступающих как в городскую и районные администрации, так и в правоохранительные органы. По отношению к нарушителям, которые не одумаются, «будут приниматься самые строгие меры», добавили в мэрии.

О том, что жители Ставрополя, ведущие асоциальный образ жизни, будут выселены из своих квартир, в начале декабря объявил глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Необходимость такой меры в городе начали обсуждать после пожара в одном из высотных домов, который, как сообщалось, произошел из-за собственника квартиры, ведущего нездоровый образ жизни.