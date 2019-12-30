Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Законопроект «О ветеранах» планируется разработать в Казахстане в рамках плана законодательной работы на 2020 год. Об этом 30 декабря заявил министр юстиции республики Марат Бекетаев, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, в 2020 году планируется разработать 17 законопроектов в сфере социального обеспечения, воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих.

Бекетаев добавил, что планируется разработать законы «О контроле специфических товаров», «О растительном мире» и «О ветеранах». Содержание названных законопроектов министр не раскрыл.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2019 года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что в сенате разрабатывается законопроект «О ветеранах». По его словам, закон систематизирует все льготы ветеранам войны.

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