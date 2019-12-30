Уфа, , 08:32 — REGNUM Ведущий телекомпании «Вся Уфа» Денис Ганиев попал в книгу рекордов «Гиннесса», проведя в прямом телевизионном эфире 25 часов. Об этом 30 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Ганиев без перерыва вел передачи с 12 часов 28 декабря до 13 часов 29 декабря текущего года.

Чтобы попасть в книгу рекордов «Гиннеса» ведущему нужно было пробыть в прямом эфире 24 часа. Но по прошествии этого времени ведущий решил остаться в эфире еще на один час.

За время эфира в студии побывало множество гостей, которые обсуждали с ведущим различные интересные темы.

Помимо этого, в эфир поступали звонки из разных регионов России и мира.

Напомним, что Уфа была внесена в книгу рекордов Гиннесса лишь раз, как самая крайняя географическая точка Европы на востоке.