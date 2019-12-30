Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В Главном управлении МЧС по Бурятии предупреждают местных жителей о значительном усилении морозов. По данным регионального гидрометцентра, температура ночью — 37 °C… — 42 °C, местами — 29 °C… — 34 °C, по северным районам до — 49 °C, днем 25−30, по северным районам до 35 градусов мороза.

«На автодорогах местами снежные накаты. Спасатели напоминают жителям и гостям республики правила безопасности в морозную погоду», — отметили в МЧС.

Прежде всего, жителей просят позаботиться о пожарной безопасности своих домов. Напомним, одной из главных причин пожаров с наступлением зимы становится неправильная эксплуатацию печей и электрических отопительных приборов.

Водителей призывают оставить свои машины временно в гаражах, поскольку снежные накаты и гололёд способствуют росту числа ДТП. Тех же, кто не может отказаться от поездок, в том числе дальнобойщиков, спасатели призывают возить в машине лопату, трос и топор, а также термос с горячим чаем или кофе.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне морозов 26 декабря произошла авария в котельной в посёлке Звёздный в Улан-Удэ. По словам мэра города Игоря Шутенкова, из-за этого упала температура в квартирах.

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