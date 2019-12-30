Южно-Сахалинск, , 08:14 — REGNUM На Сахалине широко обсуждают весьма нестандартный способ новой главы регионального министерства госуправления Юлии Рокотянской подбирать руководителей министерств для островного региона. Рокотянская ищет их в Facebook.

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ИА Сахалин. Инфо опубликовало статью под заголовком «Глава сахалинского госуправления ищет трёх новых министров через Facebook». Поводом послужило объявление, размещенное Рокотянской на своей странице в социальной сети. Там она сообщила, что является главой сахалинского министерства госуправления и ищет трёх министров — энергетики и газификации, архитектуры и градостроительства, а также министра ЖКХ.

«Возможно, данные вакансии могли бы заинтересовать участников группы», — написала Юлия Рокотянская.

При этом многих сахалинцев удивил тот факт, что в официальном разделе вакансий правительства Сахалинской области сообщений о вакантных министерских портфелях обнаружить не удалось.

Позже Юлия Рокотянская свое сообщение из социальной сети удалила. Но вопросы у сахалинцев остались. Наиболее часто задаваемый:

Посетитель социальной сети «А как же «Лидеры России? Почему не обратиться туда, а не на Facebook?».

Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Сахалина Валерий Лимаренко создал структуру, понять назначение которой сахалинцы не могут до сих пор. Создано новое министерство по эффективному управлению Сахалинской областью. Однако же, многие островитяне высказали мнения, что эффективно управлять обязаны все министерства, и вообще всё правительство региона.