Красноярск, , 07:34 — REGNUM В Омске на ёлочных базарах продают заражённые новогодние деревья. Омской семье продали ёлку с клещами.

Когда омичи принесли новогоднее дерево домой, оно отогрелось, и с него посыпались маленькие жучки.

«Купили ёлку, а на ней какие-то непонятные жуки!» — цитирует омичей «Омск-информ».

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели проверку, которая показала, что жуками были заражены сосны, завезённые в Омск из Челябинской области. В этом регионе размножились сибирский шелкопряд и большой черный еловый усач.

Кроме Омска заражённые деревья могли отправиться и в другие города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске продают опасные новогодние ёлки.