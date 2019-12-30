Москва, , 07:18 — REGNUM Российский актер Иван Охлобыстин посчитал нужным извинится перед проститутками после сравнения последних с «дамой с пониженной социальной ответственностью» Алёной Водонаевой. Соответствующий пост актер опубликовал 29 декабря на странице в социальной сети «ВКонтакте».

»Нет, не проститутка, — прокомментировал Охлобыстин собственный эпитет, употребленный им по отношению к Водонаевой несколькими днями ранее. — Простите меня проститутки. У вас по нужде, а у них от жира».

Напомним, ранее бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» Водонаева позволила себе фашистское по своей сути высказывание, согласно которому «необразованному быдлу» не стоит «рожать этому государству рабов». Правом продления рода женщина «наделила» лишь российских богачей.

«Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка, — заявила телеведущая. — Зачем? На что их растить?» По мнению экс-участницы «Дома-2» «среднестатистический гражданин не может позволить себе заводить детей, исходя из одного только желания».

Охлобыстин, являющийся отцом шестерых детей, с возмущением отреагировал на заявление Водонаевой. «Еще одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов», — прокомментировал ее высказывание актер. — Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих — ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью».

Охлобыстин также рекомендовал ведущей катиться в «то» государство и жениться там «хоть на собаках».