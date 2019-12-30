30 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 05:31 — REGNUM Главным событием 2019 года в Татарии стали выборы Госсовета, которые прошли 8 сентября не без скандалов и новых веяний, но их исход неожиданным не стал. При явке 70,15% единороссы по партийным спискам набрали 72,43% и получили 85 мандатов из 100.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди заметных тенденций предвыборной гонки — попытки снять с неё представителей партии пенсионеров. С подобным требованием обращались справедливороссы, усмотревшие недочёты в документах конкурентов.

«Пенсионеров» пытаются снять с предвыборной гонки в Госсовет Татарии

Также в этот раз многие видные единороссы предпочли пойти не в спискепартии, а в качестве самовыдвиженцев, за что были окрещены «самомедвеженцами». Первый секретарь рескома КПРФ, депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов, комментируя это явление, отмечал, что «власти просто не хотят класть яйца в корзину».

Существенные кадровые рокировки после выборов прошли в ряде министерств и администраций районов. Министерские портфели на мандат депутата сменили министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев, глава Минсельхоза региона Марат Ахметов, а также руководитель республиканского агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов. Помимо этого, после выборов в пяти районах Татарии за день сменились главы. Большинство перестановок были связаны с итогами выборов в Госсовет региона, а вторая часть отставок с замещением районными главами вышестоящих постов. Эдакие «кадровые шахматы».

В пяти районах Татарии глав сменили за один день: кадровые рокировки

По итогам выборов в республиканский парламент попали «Единая Россия», КПРФ, получившая шесть мандатов и расширившая своё присутствие, а также ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия роста, получившие по одному мандату каждая.

Выборы в Госсовет стали своего рода тренировкой для партии перед другими крупными выборами 2020 года, когда региону предстоит определиться с главой.

Событие года

В этом рейтинге не одно, а сразу четыре взаимосвязанных между собой события — визиты Владимира Путина в Татарию. В последний раз в республике президент побывал 13 декабря, посетив торжества по случаю 50-летнего юбилея «КамАза», где осмотрел завод двигателей и завод по производству каркасов кабин для грузовых автомобилей, заслушал доклад Рустама Минниханова, и отметил, что «хороший результат».

До этого, 27 августа, Владимир Путин посетил закрытие чемпионата WorldSkills-2019, который проходил в Казани. А в мае с коротким визитом глава государства побывал на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова, где побеседовал с рабочими и осмотрел образцы современной авиатехники.

Самым долгим и насыщенным был февральский визит. Президент провёл в Казани совещание по вопросу жилищного строительства. Во время этого визита он несколько раз пошутил над Миннихановым, а также сделал ему замечание, когда тот не слушал. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что «очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым» и президент «ценит то, как ведется работа в Татарстане, поэтому такое отношение по-доброму, с юмором вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства».

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя ИА REGNUM частые визиты главы государства в регион, отметил, что «для нынешнего главы республики это позитивные сигналы».

Скандал года

Самым скандальным событием можно назвать декабрьский силовой разгон палаточного лагеря экоактивистов «Диоксиново. Шиес-2», а также последовавшую за этим петицию с предложением для Рустама Минниханова уйти в отставку. В свете предстоящих в 2020 году выборов главы подобное явление отнюдь не на руку действующему главе, который планирует идти на новый срок.

Противостояние по вопросу строительства мусоросжигательного завода продолжается третий год и за это время Минниханов не нашёл времени лично встретиться с жителями региона, которые выступают против такого соседства.

Напомним, более трёх лет назад стало известно о планах построить в Татарии мусоросжигательный завод стоимостью около 30 млрд рублей. Его планировали сдать в 2022 году. Для реализации проекта было выбрано свежесозданное ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», аффилированное с Ростехом. Позднее среди его владельцев появилось и ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ», связанное с Роснано и Анатолием Чубайсом.

Жители Казани, а потом и Осиново, рядом с которым выбрана площадка под завод, выходили на митинги, писали письма и судились, требуя пересмотреть планы и вынести предприятие подальше от жилой застройки. В декабре они создали палаточный лагерь протеста. Спустя две недели он был жёстко разогнан силовым методом, а на активистов составили 19 административных протоколов.

Позднее с активистами встретился заместитель главы региона, но они назвали этот шаг «имитацией публичности, гласности и готовности власти к диалогу с населением», планируя настаивать на личной встрече с главой.

26 декабря 2019 года участники общественного движения провели серию одиночных пикетов с требованием отставки министра внутренних дел по Татарии, генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина.

«Позорным для органов МВД стал день разгона палаточного лагеря Диоксиново», — отмечается в группе активистов.

Шиес-2: протестующая Казань предложила Минниханову «собирать чемодан»

Уголовное дело года

Громкое уголовное дело, которое завершилось приговором в 2019 году, — это дело бывшего банкира Евгении Даутовой.

Экс-глава правления банка «Спурт» имела бизнес-интересы в одном из старейших химпредприятий региона — АО «Казанский завод синтетического каучука» и его «дочки» — АО «КЗСК-Силикон», где 48% принадлежит правительству РФ. Финансирование этих проектов привело к формированию невозвратной кредитной задолженности в районе 2,4 млрд рублей в активе банка.

Даутовой также вменялась фальсифицированная отчётность, которую банк под её руководством предоставлял в ЦБ РФ. Документы, далекие от реальности, должны были скрыть текущее положение банка «Спурт», в конечном итоге ставшее причиной отзыва лицензии и последующего банкротства.

В июне 2019 года Даутову осудили за это преступление и злоупотребление полномочиями на три года и один месяц колонии общего режима, но уже в конце ноября срок был сокращён вдвое. Экс-банкиру зачли нахождение под домашним арестом из расчёта один к одному и срок пребывания в СИЗО — один к 1,5. Суд посчитал, что из 37 месяцев лишения свободы Даутова 19 месяцев уже отбыла.

Верховный суд Татарии сократил вдвое срок для экс-главы банка «Спурт»

Экономика года

В сфере экономики главным событием, но имеющим знак минус, стала ситуация с Волгой, обмеление которой нанесло удар как по биологическим ресурсам Поволжья, так и по туристической отрасли.

В начале мая 2019 года уровень воды в Куйбышевском водохранилище, более половины которого раскинулось на территории Татарии, около 30% площади — в Ульяновской области, а также в Самарской области, Марий Эл и Чувашии, опустился до критической отметки. Уровень воды был ниже нормы на три метра. Власти Татарии первыми забили тревогу ещё в конце апреля. Они направили обращение в Минприроды РФ с просьбой об оперативных мерах. На совещании в Москве в начале мая было решено наполнять водохранилище до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы) с июня.

Предпринимаемые меры, между тем, избежать ущерба не помогли. Заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов уже в мае сообщил, что «нерест будет катастрофичным».

"Мы провели анализ, сравнили два года — 2015-й и 2016-й. Если в 2016-м году попуск воды был приближен к оптимальному, рассчитанному учёными, то 2015-й был худшим в истории наблюдений, а 2019-й может стать еще хуже. При примерно равных показателях нереста выживаемость молоди отличалась: 90% выживаемости было в 2016-м году — и только 1,7% в 2015-м году, при равных показателях по икре… Это почти катастрофа. В самом грубом приближении это тысячи тонн невыжившей рыбы», — заявил тогда Соколов.

Ещё через некоторое время о проблемах заявили туроператоры. Они сообщали, что туристические теплоходы не могут заходить в некоторые турцентры Татарии в связи с обмелением Волги. В конце мая были вынуждены отменить заходы восьми теплоходов в Великий Болгар, отменялись посещения острова-града Свияжск, города Тетюши и других населённых пунктов региона. Общий ущерб от обмеления Волги в 2019 году не подсчитан, но уже сейчас очевидно, что убытки исчислялись миллиардами рублей.