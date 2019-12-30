Владивосток, , 02:43 — REGNUM Новогодние пожелания юных жителей Приморья исполнил губернатор края Олег Кожемяко — сорвав с «Ёлки» желаний письма детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Глава Приморья стал участником благотворительной акции «Ёлка желаний», в которой принято исполнять новогодние пожелания детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, оставленные на ёлках в Кремле и администрации Приморья.

10-летний уссуриец Андрей Стручаев получил в подарок игровой ноутбук, 9-летняя жительница Артёма Юлия Сморкал получила двухметровую искусственную ёлку, а её землячка София Натюшина получила желанный музыкальный синтезатор.

Никита Кереев из Владивостока стал обладателем микроскопа, а 6-летний Артём Ефимов получил синтезатор. 9-летний житель села Золотая Долина Матвей Хмуровчи побывает в Москве — ему подарили путёвку в столицу России.

«В этом году было организовано несколько «Ёлок желаний» — губернаторская, партийная, главная кремлёвская. Это возможность в канун Нового года исполнить детские мечты, подарить как можно большему числу ребят праздник и ощущение настоящего волшебства», — рассказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров исполнит желания трёх юных жителей Чеченской Республики: один из них получит в подарок ноутбук, второй — поедет на экскурсию в Москву, а третий будет удостоен личной встречи с главой Чечни.