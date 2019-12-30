Ветки новогодней елки
Ветки новогодней елки
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Наталия Ходыкина, 30 декабря 2019, 15:00 — REGNUM Почитание дерева — один из древнейших культов на земле. Хвойные вечнозеленые деревья у северных народов ассоциировались с вечной жизнью и переходом между миром живых и миром мертвых. Традиция украшать хвойное дерево существовала еще у древних кельтов, литовцев и финно-угорских народов. Христианство переняло эту традицию, хотя в Европе массовой она стала в XVI веке, в России вносить елку в дом стали лишь в XIX веке.

Высота новогоднего дерева может превышать 5 метров и весить больше 150 кг, люди кажутся лилипутами по сравнению с такими гигантами. На складе «Елки»
Высота новогоднего дерева может превышать 5 метров и весить больше 150 кг, люди кажутся лилипутами по сравнению с такими гигантами. На складе «Елки»
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Новогодние деревья, упакованные в сети, ждут своих покупателей до последнего
Покупатели приходят за новогодними деревьями до самого нового года, кто-то хочет успеть нарядить елку, кто-то предпочитает украсить дом ветвями
Новогодние деревья, упакованные в сети, ждут своих покупателей до последнего
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Покупатели приходят за новогодними деревьями до самого нового года, кто-то хочет успеть нарядить елку, кто-то предпочитает украсить дом ветвями
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

«Новогодняя ель» — понятие собирательное. Сегодня на елочных базарах можно найти и пихты, и ели, и сосны, всего около 20 разновидностей хвойных деревьев. Среди елей у наших соотечественников наибольшей популярностью пользуются голубая (Американская) и Норвежская. Среди пихт — Пихта Нордмана, ее часто называют Датской елкой, и пихта Фразера. Пихты не осыпаются и иголки у них не колючие, но, по сравнению с елями, они практически не пахнут. Много поклонников и у сосен, особенно популярна Канадская сосна: по своей пушистости она даст фору многим елкам. Любители экзотики на новогоднее торжество могут заказать себе настоящую диковинку: ель Оморика, пихту Нобилис или южную красавицу — черную сосну.

Склад новогодних деревьев
Ёлка на складе новогодних деревьев
Склад новогодних деревьев
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Ёлка на складе новогодних деревьев
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
На складе новогодних деревьев
На складе новогодних деревьев
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Большие ели довольно дорого стоят, и чтобы покупатель мог со всех сторон рассмотреть, ель подвешивают к потолку
Продавец-консультант склада передвигает пятиметровую ель
Большие ели довольно дорого стоят, и чтобы покупатель мог со всех сторон рассмотреть, ель подвешивают к потолку
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Продавец-консультант склада передвигает пятиметровую ель
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Новогодняя ель рождается задолго до того, как приходит в наш дом. Весной из семени созревшей шишки появляется росток. Заботливыми руками садоводов он помещается в питательную почву из хвои, опилок и перегноя. Требуется чрезвычайное усердие, чтобы этот росток не погиб и окреп.

Посадки елок в питомнике «Шаг-2»
Работник питомника «Шаг-2» срезает верхушку ели
Посадки елок в питомнике «Шаг-2»
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Работник питомника «Шаг-2» срезает верхушку ели
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Достаточное количество света и воды — и вот плодородная почва превращает росток в маленькое деревце. Пройдет еще долгих 8 лет, прежде чем ель достигнет двухметровой отметки. Все это время ее будут холить и лелеять, подкармливать и стричь. Следить, чтобы она тянулась к небу единственной своей верхушкой.

Покупатели приходят на базар за елкой иногда за несколько часов до Нового года
Покупатели приходят на базар за елкой иногда за несколько часов до Нового года
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
На елочных базарах деревья еще раз перемеряют, чтобы покупатели были уверены в размере
На елочных базарах деревья еще раз перемеряют, чтобы покупатели были уверены в размере
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Все ели из питомника в обязательном порядке маркируются. Обозначается высота дерева, номер партии и другие параметры
После того как покупатель сделал свой выбор, дерево надо упаковать. Упаковка большой ели – тяжелая работа. На специальную воронку натягивают сеть, закрепляют ее на стволе и протаскивают дерево
Все ели из питомника в обязательном порядке маркируются. Обозначается высота дерева, номер партии и другие параметры
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
После того как покупатель сделал свой выбор, дерево надо упаковать. Упаковка большой ели – тяжелая работа. На специальную воронку натягивают сеть, закрепляют ее на стволе и протаскивают дерево
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Но приходит время для расставания. В середине осени ель лишается своих корней и засыпает на несколько месяцев. Путь ее неблизок. Чаще всего приезжает она к нам с просторов лесных хозяйств Дании или Пермского края.

Ель в сетке
Ель в сетке
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Елочные базары закрываются через несколько часов после наступления нового года. Нераспроданные деревья отвозят в социальные учреждения, церкви и в зоопарки
Елочные базары закрываются через несколько часов после наступления нового года. Нераспроданные деревья отвозят в социальные учреждения, церкви и в зоопарки
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Попав в дом, ель ненадолго оживает. Если дать этой гостье вдоволь напиться, она будет дарить вам свой аромат и свежесть. Но время неумолимо, и через пару недель ель окончательно погибает.

Новогодняя ель в свете гирлянд
Не зря наши предки побаивались ходить в еловый лес. Тени от ели бывают пугающими
Новогодняя ель в свете гирлянд
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Не зря наши предки побаивались ходить в еловый лес. Тени от ели бывают пугающими
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Иногда дерево так завешивают украшениями, что кроме них больше ничего не видно
Иногда дерево так завешивают украшениями, что кроме них больше ничего не видно
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Если за деревом ухаживать, то оно все праздники будет радовать нас ароматом и свежестью
Засохшая ель в своем мешке для утилизации отправляется в последний путь
Если за деревом ухаживать, то оно все праздники будет радовать нас ароматом и свежестью
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Засохшая ель в своем мешке для утилизации отправляется в последний путь
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Деревья плохо переносят резкую смену температуры, поэтому не стоит сразу наряжать дерево, надо дать ему время для акклиматизации
Деревья плохо переносят резкую смену температуры, поэтому не стоит сразу наряжать дерево, надо дать ему время для акклиматизации
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Как бы вы не ухаживали за елкой, она все равно погибнет и иголки будут осыпаться. Осыпающейся иголки доставляют много хлопот, можно сразу поставить ствол елки в нарядный мешок, в который потом упаковать остатки елки
Рано или поздно дерево погибнет, но оно еще может послужить людям
Как бы вы не ухаживали за елкой, она все равно погибнет и иголки будут осыпаться. Осыпающейся иголки доставляют много хлопот, можно сразу поставить ствол елки в нарядный мешок, в который потом упаковать остатки елки
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Рано или поздно дерево погибнет, но оно еще может послужить людям
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Даже после гибели новогодняя ель все еще может служить людям. Хвоя придется по вкусу животным, стволы больших деревьев попадут в котельни и дадут нам тепло, небольшие деревья и ветки перемолятся в щепу и превратятся в гумус, который послужит прекрасным удобрением. И когда удобрения и старая хвоя снова попадёт в землю, прорастет новый росток и все повторится вновь и вновь.

Засохшие новогодние деревья перед дроблением в Ульяновском лесхозе
Засохшие новогодние деревья перед дроблением в Ульяновском лесхозе
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Грейферный захват отправляет елки в дробилку
Грейферный захват отправляет елки в дробилку
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Дробилка превращает деревья в щепки. Ульяновский лесхоз
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Грейферный захват отправляет елки в дробилку и высыпает готовую щепу
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Из дробилки вылетает свежая щепа. Лесхоз Ульяновский
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз
Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз
Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Все превратится в прах
Свежая щепа
Все превратится в прах
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Свежая щепа
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Плодородная земля в Ульяновском лесхозе
Плодородная земля в Ульяновском лесхозе
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Росток ели
Росток ели
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

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