30 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Ветки новогодней елки Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Наталия Ходыкина, , 15:00 — REGNUM Почитание дерева — один из древнейших культов на земле. Хвойные вечнозеленые деревья у северных народов ассоциировались с вечной жизнью и переходом между миром живых и миром мертвых. Традиция украшать хвойное дерево существовала еще у древних кельтов, литовцев и финно-угорских народов. Христианство переняло эту традицию, хотя в Европе массовой она стала в XVI веке, в России вносить елку в дом стали лишь в XIX веке.

Высота новогоднего дерева может превышать 5 метров и весить больше 150 кг, люди кажутся лилипутами по сравнению с такими гигантами. На складе «Елки» Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Новогодние деревья, упакованные в сети, ждут своих покупателей до последнего Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Покупатели приходят за новогодними деревьями до самого нового года, кто-то хочет успеть нарядить елку, кто-то предпочитает украсить дом ветвями Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

«Новогодняя ель» — понятие собирательное. Сегодня на елочных базарах можно найти и пихты, и ели, и сосны, всего около 20 разновидностей хвойных деревьев. Среди елей у наших соотечественников наибольшей популярностью пользуются голубая (Американская) и Норвежская. Среди пихт — Пихта Нордмана, ее часто называют Датской елкой, и пихта Фразера. Пихты не осыпаются и иголки у них не колючие, но, по сравнению с елями, они практически не пахнут. Много поклонников и у сосен, особенно популярна Канадская сосна: по своей пушистости она даст фору многим елкам. Любители экзотики на новогоднее торжество могут заказать себе настоящую диковинку: ель Оморика, пихту Нобилис или южную красавицу — черную сосну.

Склад новогодних деревьев Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Ёлка на складе новогодних деревьев Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

На складе новогодних деревьев Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Большие ели довольно дорого стоят, и чтобы покупатель мог со всех сторон рассмотреть, ель подвешивают к потолку Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Продавец-консультант склада передвигает пятиметровую ель Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Новогодняя ель рождается задолго до того, как приходит в наш дом. Весной из семени созревшей шишки появляется росток. Заботливыми руками садоводов он помещается в питательную почву из хвои, опилок и перегноя. Требуется чрезвычайное усердие, чтобы этот росток не погиб и окреп.

Посадки елок в питомнике «Шаг-2» Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Работник питомника «Шаг-2» срезает верхушку ели Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Достаточное количество света и воды — и вот плодородная почва превращает росток в маленькое деревце. Пройдет еще долгих 8 лет, прежде чем ель достигнет двухметровой отметки. Все это время ее будут холить и лелеять, подкармливать и стричь. Следить, чтобы она тянулась к небу единственной своей верхушкой.

Покупатели приходят на базар за елкой иногда за несколько часов до Нового года Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

На елочных базарах деревья еще раз перемеряют, чтобы покупатели были уверены в размере Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Все ели из питомника в обязательном порядке маркируются. Обозначается высота дерева, номер партии и другие параметры Наталия Ходыкина © ИА REGNUM После того как покупатель сделал свой выбор, дерево надо упаковать. Упаковка большой ели – тяжелая работа. На специальную воронку натягивают сеть, закрепляют ее на стволе и протаскивают дерево Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Но приходит время для расставания. В середине осени ель лишается своих корней и засыпает на несколько месяцев. Путь ее неблизок. Чаще всего приезжает она к нам с просторов лесных хозяйств Дании или Пермского края.

Ель в сетке Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Елочные базары закрываются через несколько часов после наступления нового года. Нераспроданные деревья отвозят в социальные учреждения, церкви и в зоопарки Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Попав в дом, ель ненадолго оживает. Если дать этой гостье вдоволь напиться, она будет дарить вам свой аромат и свежесть. Но время неумолимо, и через пару недель ель окончательно погибает.

Новогодняя ель в свете гирлянд Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Не зря наши предки побаивались ходить в еловый лес. Тени от ели бывают пугающими Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Иногда дерево так завешивают украшениями, что кроме них больше ничего не видно Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Если за деревом ухаживать, то оно все праздники будет радовать нас ароматом и свежестью Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Засохшая ель в своем мешке для утилизации отправляется в последний путь Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Деревья плохо переносят резкую смену температуры, поэтому не стоит сразу наряжать дерево, надо дать ему время для акклиматизации Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Как бы вы не ухаживали за елкой, она все равно погибнет и иголки будут осыпаться. Осыпающейся иголки доставляют много хлопот, можно сразу поставить ствол елки в нарядный мешок, в который потом упаковать остатки елки Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Рано или поздно дерево погибнет, но оно еще может послужить людям Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Даже после гибели новогодняя ель все еще может служить людям. Хвоя придется по вкусу животным, стволы больших деревьев попадут в котельни и дадут нам тепло, небольшие деревья и ветки перемолятся в щепу и превратятся в гумус, который послужит прекрасным удобрением. И когда удобрения и старая хвоя снова попадёт в землю, прорастет новый росток и все повторится вновь и вновь.

Засохшие новогодние деревья перед дроблением в Ульяновском лесхозе Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Грейферный захват отправляет елки в дробилку Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Все превратится в прах Наталия Ходыкина © ИА REGNUM Свежая щепа Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Плодородная земля в Ульяновском лесхозе Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Росток ели Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

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