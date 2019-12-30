Ветки новогодней елки
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Наталия Ходыкина,
30 декабря 2019, 15:00 — REGNUM Почитание дерева — один из древнейших культов на земле. Хвойные вечнозеленые деревья у северных народов ассоциировались с вечной жизнью и переходом между миром живых и миром мертвых. Традиция украшать хвойное дерево существовала еще у древних кельтов, литовцев и финно-угорских народов. Христианство переняло эту традицию, хотя в Европе массовой она стала в XVI веке, в России вносить елку в дом стали лишь в XIX веке.
Высота новогоднего дерева может превышать 5 метров и весить больше 150 кг, люди кажутся лилипутами по сравнению с такими гигантами. На складе «Елки»
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Новогодние деревья, упакованные в сети, ждут своих покупателей до последнего
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Покупатели приходят за новогодними деревьями до самого нового года, кто-то хочет успеть нарядить елку, кто-то предпочитает украсить дом ветвями
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
«Новогодняя ель» — понятие собирательное. Сегодня на елочных базарах можно найти и пихты, и ели, и сосны, всего около 20 разновидностей хвойных деревьев. Среди елей у наших соотечественников наибольшей популярностью пользуются голубая (Американская) и Норвежская. Среди пихт — Пихта Нордмана, ее часто называют Датской елкой, и пихта Фразера. Пихты не осыпаются и иголки у них не колючие, но, по сравнению с елями, они практически не пахнут. Много поклонников и у сосен, особенно популярна Канадская сосна: по своей пушистости она даст фору многим елкам. Любители экзотики на новогоднее торжество могут заказать себе настоящую диковинку: ель Оморика, пихту Нобилис или южную красавицу — черную сосну.
Склад новогодних деревьев
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Ёлка на складе новогодних деревьев
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
На складе новогодних деревьев
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Большие ели довольно дорого стоят, и чтобы покупатель мог со всех сторон рассмотреть, ель подвешивают к потолку
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Продавец-консультант склада передвигает пятиметровую ель
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Новогодняя ель рождается задолго до того, как приходит в наш дом. Весной из семени созревшей шишки появляется росток. Заботливыми руками садоводов он помещается в питательную почву из хвои, опилок и перегноя. Требуется чрезвычайное усердие, чтобы этот росток не погиб и окреп.
Посадки елок в питомнике «Шаг-2»
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Работник питомника «Шаг-2» срезает верхушку ели
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Достаточное количество света и воды — и вот плодородная почва превращает росток в маленькое деревце. Пройдет еще долгих 8 лет, прежде чем ель достигнет двухметровой отметки. Все это время ее будут холить и лелеять, подкармливать и стричь. Следить, чтобы она тянулась к небу единственной своей верхушкой.
Покупатели приходят на базар за елкой иногда за несколько часов до Нового года
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
На елочных базарах деревья еще раз перемеряют, чтобы покупатели были уверены в размере
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Все ели из питомника в обязательном порядке маркируются. Обозначается высота дерева, номер партии и другие параметры
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
После того как покупатель сделал свой выбор, дерево надо упаковать. Упаковка большой ели – тяжелая работа. На специальную воронку натягивают сеть, закрепляют ее на стволе и протаскивают дерево
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Но приходит время для расставания. В середине осени ель лишается своих корней и засыпает на несколько месяцев. Путь ее неблизок. Чаще всего приезжает она к нам с просторов лесных хозяйств Дании или Пермского края.
Ель в сетке
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Елочные базары закрываются через несколько часов после наступления нового года. Нераспроданные деревья отвозят в социальные учреждения, церкви и в зоопарки
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Попав в дом, ель ненадолго оживает. Если дать этой гостье вдоволь напиться, она будет дарить вам свой аромат и свежесть. Но время неумолимо, и через пару недель ель окончательно погибает.
Новогодняя ель в свете гирлянд
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Не зря наши предки побаивались ходить в еловый лес. Тени от ели бывают пугающими
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Иногда дерево так завешивают украшениями, что кроме них больше ничего не видно
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Если за деревом ухаживать, то оно все праздники будет радовать нас ароматом и свежестью
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Засохшая ель в своем мешке для утилизации отправляется в последний путь
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Деревья плохо переносят резкую смену температуры, поэтому не стоит сразу наряжать дерево, надо дать ему время для акклиматизации
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Как бы вы не ухаживали за елкой, она все равно погибнет и иголки будут осыпаться. Осыпающейся иголки доставляют много хлопот, можно сразу поставить ствол елки в нарядный мешок, в который потом упаковать остатки елки
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Рано или поздно дерево погибнет, но оно еще может послужить людям
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Даже после гибели новогодняя ель все еще может служить людям. Хвоя придется по вкусу животным, стволы больших деревьев попадут в котельни и дадут нам тепло, небольшие деревья и ветки перемолятся в щепу и превратятся в гумус, который послужит прекрасным удобрением. И когда удобрения и старая хвоя снова попадёт в землю, прорастет новый росток и все повторится вновь и вновь.
Засохшие новогодние деревья перед дроблением в Ульяновском лесхозе
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Грейферный захват отправляет елки в дробилку
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Гора щепок под снегом. Ульяновский лесхоз
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Все превратится в прах
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Свежая щепа
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Плодородная земля в Ульяновском лесхозе
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
Росток ели
Наталия Ходыкина © ИА REGNUM
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