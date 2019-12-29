Москва, , 19:24 — REGNUM «Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных пользователей с портала Госуслуг, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе компании.

«Пресс-служба ПАО «Ростелеком» не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все службы работают в штатном режиме, а данные пользователей надежно защищены.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытом доступе оказались данные более 28 тыс. российских граждан, зарегистрированных на портале Госуслуг одного из регионов страны.

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