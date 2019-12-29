Москва, , 18:01 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России начало проверку по факту утечки данных более 28 тыс. граждан страны с портала Госуслуг, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что проверка была начата по фактам, появившимся в СМИ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что личные данные большого количества граждан РФ оказались доступны широкой общественности.

По предварительным данным, произошел сбой на портале Госуслуг одного из регионов страны.

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