Москва, , 17:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост может прослужить стране века, об этом 29 декабря сообщает телеканал «Россия-1».

Глава государства остался доволен работой строителей, он отметил, что мост необходимо регулярно ремонтировать и обслуживать, тогда он может прослужить десятилетия, а может быть и века.

Путин подчеркнул, что специалисты проделали отличную работу, их глаза «горели» от счастья, что удалось реализовать столь грандиозный момент.

Напомним, 25 декабря первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. В церемонии открытия трассы Санкт-Петербург — Севастополь принял участие Владимир Путин, проехавшийся на специальном поезде по мосту.

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