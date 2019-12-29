Москва, , 17:01 — REGNUM В Москве и Московской области ночь на 30 декабря может стать самой морозной за весь месяц, столбики термометров в столице понизятся до отметок −6…−4 °С, а в Подмосковье — до — 9 °C. Об этом 29 декабря сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

Синоптик отметил, что после холодной ночи на 30 декабря температура постепенно будет повышаться. В последние два дня уходящего года атмосферное давление понизится и пойдет снег.

«31 декабря температура будет положительной, +1…+3 °С, а осадки небольшими. В новогоднюю ночь от — 4 °C до 0 °C, снег будет небольшим», — уточнил Вильфанд.

Он подчеркнул, что теплая декабрьская погода будет характерна и для первых дней января, вплоть до 4 января. В течение этого времени ночью ожидается температура −4…−0 °С, а днём — 0…+4 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице 29 декабря синоптики прогнозировали наступление гололедицы и дневную температуру до — 3 °C.

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