Москва, , 16:50 — REGNUM В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».

Утечка была вызвана ошибками в настройке программного обеспечения одного из серверов указанного портала, что и стало причиной публикации данных. Издание отмечает, что данные по-прежнему находятся в открытом доступе.

Под угрозой оказались свыше 28 тыс. человек, чьи данные, в том числе СНИЛС, ИНН, номера телефонов, информация о детях оказались доступны для широкой аудитории. Пока не известно кто несет ответственность за произошедшее.

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