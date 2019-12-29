Дзержинск, Нижегородская область, , 16:32 — REGNUM На территории большей части Нижегородской области снега до сих пор нет. В Дзержинске решили проблему с помощью завоза одного грузовика снега на площадь, где установлена горка. Фотографии опубликованы в сообществе «Нижний Новгород без цензуры».

Пользователи отмечают, что частично снег «жёлтый». Жители выказали мнение, что в регионе установилась холодная погода и растаять снег не должен.

Как сообщало ИА REGNUM, при снежном дефиците «свежий снег» начали продавать на avito.

Так, один продавец предлагает «снег 2019 год», за большую кучу он просит 1,5 тыс. рублей, за маленькую — 200 рублей. Второй предприимчивый бизнесмен сообщает, что продаст «снег свежий, не прошлогодний. Чистый и хрустящий. Идеально подойдёт для встречи Нового года».

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