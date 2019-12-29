Самара, , 14:48 — REGNUM В службе крови Самарской области опровергли ранее распространённую информацию о пожизненном запрете приёма крови и её компонентов от гомосексуалистов. Официальный комментарий опубликован на портале организации.

Уточняется, что донором может быть каждый дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший медицинское обследование. «Официального запрета на прием доноров, относящихся к лицам, ведущим однополые отношения, на Самарской областной клинической станции переливания крови нет».

При этом информация, которая ранее была размещена в разделе противопоказаний для донорства, содержала не действующую редакцию пункта 2.2 приказа Минздрава РФ от 14.09.2001 № 364 «Об утверждении Порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов». Сейчас эта информация удалена и актуализирована.

ИА REGNUM напоминает, 27 ноября ряд СМИ распространил информацию о запрете на приём донорской крови в Самарской области от гомосексуалистов. Сразу после этого портал самарского центра крови был длительное время недоступен. В настоящий момент данные о запрете из раздела «противопоказания» удалены.