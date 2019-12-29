Ухань, Китай, , 14:22 — REGNUM Началось строительство скоростной железнодорожной линии в провинции Хубэй на севере Китая, которая соединится сразу с двумя существующими линиями, сообщает агентство Синьхуа.

Одна линия длиной 109 км соединит города Ичан и уезд Синшань в провинции Хубэй с железной дорогой Шанхай-Ухань-Чэнду и будет пролегать через реку Янцзы, а также со скоростной линией Чжэнчжоу-Чунцин.

Запланированная скорость передвижения по линии составит 350 км/ч. После завершения новая линия сократит время поездки между Уханем и Чунцином до трех часов. Поездка между Ичаном и Пекином будет сокращена до 4,5 часов с нынешних 8 часов.

Ориентировочный объем инвестиций в проект составит 18,15 млрд юаней ($2,6 млрд), а строительство должно быть выполнено в течение пяти с половиной лет.

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