Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Штормовое предупреждение выпустило 29 декабря Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в связи с ожидаемым снегопадом и усилением ветра.

Метель Дарья Драй © ИА REGNUM

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 30 декабря в Санкт — Петербурге ожидается выпадение снега, будет идти мокрый снег, местами произойдет налипание мокрого снега, а также возникнет гололед.

В начале предстоящей ночи прогнозируется метель, днем в понедельник — дождь. Ветер будет дуть юго-западный, западный 7−12 м/с, местами порывы до 15−18 м/с.

«Ночью на дорогах гололедица, местами снежный накат», — предупредили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время в Северной столице около 4 гр. мороза, южный ветер 3−5 м/с, влажность 80%.