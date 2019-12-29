Чжанчжоу, Китай, , 14:10 — REGNUM Скоростная железнодорожная линия, связывающая Пекин и Чжанчзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая, будет запущена в эксплуатацию 30 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Данная линия является одним из ключевых инфраструктурных проектов для Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Благодаря ей, время поездки между Пекином и Чжанцзякоу, который также примет ряд соревнований, сократится с трех часов до 47 минут. Длина дороги составит 174 км, а скорость движения — 350 км/ч.

Десять станций будет пролегать между двумя городами. Строительство линии стартовало в первой половине 2016 года. Тестовые испытания её стартовали в начале декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-западе Китая открылась новая скоростная железнодорожная линия