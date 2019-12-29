История вопроса

Протяжённость железнодорожных магистралей в России – 85,5 тысяч километров, или, в однопутном эквиваленте 124 тысячи километров. По этому параметру Россия находится на третьем месте в мире после США и Китая. По протяжённости электрифицированных железных дорог Россия занимает первое место в мире. Крупнейшей железнодорожной компанией России с 2003 года является ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Но при этом согласно международному рейтингу глобальной конкурентоспособности, качество железнодорожной инфраструктуры России находится на 23 месте в мире.

Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р в России планируется построить более 16 тысяч километров железных дорог.

Стратегия ставит целью решение следующих задач:

- формирование единой транспортной системы как основы для социально-экономического роста, обороноспособности страны и реализации потребностей граждан в перевозках;

- интеграция транспортной инфраструктуры России в международные транспортные системы;

- создание условий для углубления экономической интеграции и повышения мобильности трудовых ресурсов;

- снижение транспортных издержек, за счёт повышения эффективности функционирования железнодорожного транспорта;

- обеспечение высокого уровня качества и безопасности перевозок в соответствии с современными мировыми стандартами;

- повышение инвестиционной привлекательности железнодорожной отрасли.





