Китайская Народная Республика, 29 декабря 2019, 14:05 — REGNUM В Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая открылась первая в регионе скоростная железнодорожная линия, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.
Железнодорожная линия длиной 207 км связывает три города региона, включая Иньчуань — столицу с городами Учжун и Чжунвэй. Максимальная скорость движения составляет 250 км/ч.
Новая линия сократить время поездки между Иньчуанем и Чжунвэем более чем на час. Данная линия является частью крупной железнодорожной линии, которая соединит северо-запад Китая с северными регионами Поднебесной.