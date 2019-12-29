Пекин, , 13:47 — REGNUM В Пекине построено более 200 тыс. станций подзарядки электромобилей в рамках государственной кампании поддержки чистых видов транспорта и борьбы с загрязнением воздуха, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Владельцы частных автомобилей поставили зарядных установок на своих парковочных местах, в то время как супермаркеты, оптовые рынки, туристические места, грузовые транспортные хабы, правительственные агентства, автобусные операторы и операторы такси построили порядка 48 300 зарядных станций.

Ранее власти города предложили программу улучшения инфраструктуры зарядки электромобилей в рамках трехлетнего плана (2018−2020). К текущему моменту программа выполняется с опережением графика. Китай и дальше намерен наращивать продажи электромобилей в рамках защиты.

Продажи электромобилей в Китае должны составить порядка 25% от общего числа новых проданных автомобилей уже к 2025 году, говорится в плане, представленном Министерством промышленности и информационных технологий КНР.