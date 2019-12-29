29 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Платон Беседин, , 19:32 — REGNUM Севастополь, город-герой. Выхожу с чудесного мероприятия «Читаю стихи», из здания театра им. Луначарского. Было много поэзии, много музыки. Светлая, возвышенная атмосфера. Спускаюсь на так называемую стометровку, к набережной Корнилова, это в самом центре — спускаюсь и моментально переношусь в ад.

Забавы молодых Цитата из к/ф «Маленькая Вера». Реж. Василий Пичул. 1988. СССР

Я не был здесь несколько месяцев. Но я и представить себе не мог, что тут творится подобный позор. Летом, когда на стометровке бесновались, ещё можно было понять — курортный сезон. Но сейчас к чему эти омерзительные виражи?

На всю набережную долбит неадекватная музыка из припаркованных машин. Авто разместил молодняк. Открыл настежь багажник, двери — чтобы неслась и оглушала идиотская музыка из динамиков. Показательный понт, агрессивная злоба. Рядом с машинами тусуются их хозяева — мальчики и девочки. Некоторым, судя по виду, нет и 13 лет. Но большинство очевидно обдолбано. Видно, что по рукам ходит наркота. Кто-то передаёт друг другу странные пакетики.

Летом, когда я был здесь, к происходящему добавлялась ещё раздача шариков с веселящим газом (закисью азота). Ими торговали с раздолбанных «Жигулей». Мальчики и девочки покупали шары, вдыхали газ. При мне один малолетний толстячок сдолбил подряд семь порций веселящего газа. Всё время приплясывал, руками размахивал.

Разговор Цитата из к/ф «Маленькая Вера». Реж. Василий Пичул. 1988. СССР

Напротив угарного молодёжного party — незакрывающаяся пивнуха. Рядом с ней торчат совершенно неадекватные, в хлам пьяные люди, по углам виднеется рвотная масса. Ради чего, спрашивается, надо было ограничивать продажу алкоголя после 23:00, если пиво можно купить в любое время вот в таких кабаках? Вокруг них и тусуются маргиналы, рядом с ними и совершается криминал.

Меж тем музыка продолжает долбить. Нарушение общественного порядка, что называется, налицо. Да и на уши тоже. И тут — парапапам! — появляются бойцы «Росгвардии». Худосочные юнцы, без слёз не взглянешь. Моя подруга, с которой мы оказались на стометровке, говорит: «Сейчас воспитают молодых». Это логично, да. Но вместо того, чтобы сделать внушение, разобраться в ситуации, бойцы (можно ли их называть так?) «Росгвардии» приветственно обнялись с молодняком — и музыка продолжила долбить дальше, превышая любые допустимые нормы. Никакого нарушения общественного порядка? Это как?

Идём дальше к машине. Пятеро бородачей у здания ГУМа бурно выясняют отношения. В результате завязывается жуткая драка. Просто ад. Хочу вмешаться, но, честно признаться, боюсь, ведь разбираются свои со своими. Вмешиваться к таким опасно. Боюсь поножовщины. Такие же бородачи, приехавшие из Дагестана поработать на крымских виноградниках, чуть не зарезали меня в Угловом, когда я попытался вмешаться. Да и, что говорить, не секрет, сколько преступлений такого плана совершаются соответствующими людьми в Севастополе с недавних пор. Достаточно вспомнить нашумевшее дело по убийству мужчины тремя приезжими из Дагестана в баре «Бенефис». Покойный отказался танцевать лезгинку. Убийцы до сих пор не осуждены.

Росгвардия Duma.gov.ru

Драка у ГУМа продолжается, и тут — парапапам! — вновь появляются бойцы «Росгвардии». Они еле-еле успокаивают драку. Не сразу, едва не получив по голове сами. Причём, успокаивают они агрессоров так, словно вот-вот в обморок упадут. Потом все расходятся. Как будто ничего больше делать не надо.

Пятнадцать минут из жизни вечернего Севастополя, раньше весьма спокойного города. И всё это происходит в самом центре города-героя. В самом центре! Как так? Мы уже привыкли к тому, что улицы Севастополя превратились в рассадник наркоты — повсюду её реклама и закладки. Криминал вырос на десятки процентов. Полиция говорит, что не успевает справляться. Как так? Если по улицам рыщет обдолбанная молодёжь, а убийства совершаются с чудовищной жестокостью.

Но ведь, согласитесь, хотя бы центр города-героя может привести в должный вид. Неужели его нельзя обезопасить? Чем занимается «Росгвардия», чем занимается полиция? Где, наконец, власти? Неужели нельзя убрать хотя бы из центра Севастополя обдолбанную молодёжь, неадекватных хулиганов и наркоту с бухлом? Для чего господин Развожаев исполняет обязанности губернатора? Для чего избраны депутаты в Законодательное собрание? Чтобы творилось вот такое?

Михаил Развожаев Kremlin.ru

Обстановка в Севастополя и так крайне напряжённая. Многие люди, не готовые к столь резким переменам, озлоблены и разочарованы. На их глазах уничтожается исторический облик города. Цены заоблачные, но работы нет, а та, что появляется захвачена приезжими — чаще всего, мигрантами из Средней Азии и нашими гражданами с Кавказа. От порыва Крымской весны осталось мало что. Люди не могут найти работу, но теперь они боятся и за свою безопасность. Та же стометровка — это просто рассадник криминала, наркоты и конфликтов. То там кого-то бьют, то лезгинку танцуют, перегородив проезжую часть, то музыка долбит, то молодёжь обдалбывается. Если такое творится в самом центре, то что на окраинах?

Так чего ждёт севастопольская власть? Того, чтобы людей резали и убивали прямо в центре, или они умирали там от передозировки? Для чего вообще нужна такая власть? И как относится к этому Кремль? Ведь не секрет, что рейтинг «Единой России» в Севастополе едва ли не ниже, чем по всей России, и он продолжает падать. Так хорошо бы врио губернатора Развожаеву взять под ручку врио начальника УМВД Кузнецова, захватить начальника Росгвардии Назаренко и просто прогуляться по этому гетто вечером. Может, они что и поймут.

Впрочем, не это главное. Главное — то, что вот такими бездарными действиями уничтожается любое наследие Крымской весны. Ведь неужели так должен выглядеть город русской славы? Это патриотическая столица? Это город-герой? Нет, это позор, кунсткамера и наркопритон! То, во что превратили Севастополь — позор. В этом городе с недавних пор стыдно и страшно жить. Так скольких ещё мы должны потерять? И как сильно мы должны разочароваться, чтобы наконец начать действовать?