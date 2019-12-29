Ижевск, , 12:45 — REGNUM Закон, запрещающий продажу несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно закону, запрет распространяется на никотиносодержащие бестабачные смеси, в том числе снюсы, пэки, леденцы с повышенным содержанием никотина. Поясняется, что такая продукция опасна тем, что при открытой продаже её у покупателей создаётся ложное ощущение безопасности, при этом из-за отсутствия запаха и дыма родителям сложнее осуществлять контроль за потреблением снюсов детьми.

Отмечается, что ряд торговых сетей города Ижевска отказался от продажи снюсов и его аналогов ещё до введения закона. Общественники проводят рейды и контрольные закупки по магазинам региона. Разработан механизм адресного информирования родителей с помощью мессенджеров.

Ранее бестабачные никотиновые смеси не попадали ни под какое регулирование, их оборот не был запрещён. При этом в Удмуртии были зарегистрированы случаи госпитализации детей после употребления снюсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении реализации снюсов в Ленинградской области после отравления ими восьми школьников.

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