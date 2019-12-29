Пекин, , 12:07 — REGNUM Количество взрослых курильщиков в Пекине упало на 358 тыс. человек с 2016 года до почти 3,64 млн человек, сообщает агентство Синьхуа.

Отказ от курения U.S. Air Force

По данным агентства, доля взрослых курильщиков в городе составила 20,3%, что на два процентных пункта ниже, чем в 2016 году. При этом количество курящих мужчин от общей их численности составляет 37,1%, что на 4,3 процентных пункта ниже, чем в 2016 году.

Стоит также упомянуть, что количество пассивных курильщиков на рабочих местах выросло с 20% в 2016 году до 27%. Этот показатель также вырос в ресторанах и университетах.

Новые законы по ограничению курения вступили в силу в Пекине 1 июня 2015 года. Они запретили курение в общественных местах, благодаря чему удалось достичь указанных выше показателей.