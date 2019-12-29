Москва, , 11:50 — REGNUM Ордена Кутузова Краснознаменный Центр специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 29 декабря 42-летие со дня своего образования.

Подразделение, созданное по инициативе начальника внутренних войск МВД СССР генерала армии Ивана Яковлева, считается родоначальником спецназа войск правопорядка, историческим наследником 1-го ордена Красной Звезды полка дивизии им Ф.Э. Дзержинского, отрядов специального назначения «Витязь» и «Русь».

Бойцы «Витязя» — победители многих международных первенств и конкурсов профессионального мастерства подразделений специального назначения силовых структур как в Российской Федерации, так и за рубежом.

На протяжении 42 лет они выполняют задачи по противодействию терроризму и экстремизму. Бойцы обеспечивали законность и правопорядок в ходе урегулирования межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза, участвовали в ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе.

В феврале 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах спецназовцы Центра вошли в пятерку лучших по итогам соревнований «UAE Swat Challenge», в которых приняли участие более 60 команд подразделений специального назначения из 40 стран мира. На соревнованиях снайперских пар за «11 Кубок Мира по снайперской стрельбе», проходивших в мае 2019 года в городе Бзенец Чешской Республики, команда «Витязей» в упорной борьбе заняла призовое второе место.

Важным событием в жизни подразделения стало вручение Боевого знамени нового образца, которое состоялось на территории Отдельной дивизии им. Ф.Э. Дзержинского 26 марта 2019 года.

В настоящее время 14 военнослужащих, проходивших военную службу в «Витязе», удостоены звания Героя России, 8 из них — посмертно. Более двух тысяч военнослужащих были отмечены орденами и медалями. 7 апреля 2019 года в Белгороде увековечили память бойца отряда «Витязь» Александра Кисленко, погибшего в 1995 году при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.