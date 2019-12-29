Киев, , 12:02 — REGNUM Виталий Регор, который подозревается в нападении на журналиста издания «Шарий.net» Дмитрия Кучера, решением суда приговорен к ночному домашнему аресту. Об этом 28 декабря сообщается в пресс-службе национальной полиции города Киева.

ИА REGNUM напоминает, 24 декабря во время перерыва в судебном процессе по апелляции подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, на журналиста Дмирия Кучера, сотрудничавшего с изданием «Шарий.net», было совершено нападение группой радикалов. Группа радикалов окружила журналиста у здания суда и заблокировала ему проход, оскорбляя его. Среди радикалов выделился Виталий Регор, который облил журналиста мочой из бутылки.

Регор подозревается по трем статьям — препятствование журналистской деятельности, хулиганство и угроза или насилие в отношении журналиста.

Как уточняет издание «Страна.ua», речь на судебном процессе шла не об избрании, а о ужесточении существующей меры пресечения, так как Регор в данный момент находится на свободе под взятые на себя личные обязательства, ввиду совершенного им ранее нападения с ножом на иностранного гражданина. «На время досудебного расследования, до 25 февраля 2020 года, он останется под ночным домашним арестом с 20:00 до 07:00», — сообщает украинское издание.

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