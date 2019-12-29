Москва, , 08:20 — REGNUM Своевременное информирование жителей РФ о положенных им льготах теперь стало нормой закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Федеральный закон размещен на портале правовой информации.

В соответствии с законом данные о социальных льготах должны наглядно быть представлены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Ознакомиться с перечнем положенных льгот можно будет через портал госуслуг, по телефону специальной службы или при посещении органов власти.

Ранее сообщалось, что власти страны рассматривают не только возможность снятия уплаты НДФЛ наименее обеспеченным гражданами, обсуждается и отмена плоской шкалы налогообложения.

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