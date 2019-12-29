Киев, , 08:25 — REGNUM Бывшие сотрудники специального подразделения «Беркут» согласно решению апелляционного суда столицы Украины были отпущены на свободу под личные обязательства. Об этом 28 декабря сообщило издание «Страна.ua».

Речь идет о трех бывших сотрудниках спецподразделения, содержавшихся под стражей, — Олеге Янишевском, Павле Аброськине и Сергее Зинченко. А также — о находившемся под круглосуточным домашним арестом Александре Маринченко, и — под ночным домашним арестом Сергее Тамтуре.

После того, как судьей было оглашено решение, националисты, пришедшие к зданию суда стали выкрикивать «Ганьба» (позор — ИА REGNUM). Освобожденных экс-сотрудников спецподразделения «Беркут» увезли изд здания суда. Однако собравшиеся националисты отправились к зданию Лукьяновского СИЗО для того, чтоб воспрепятствовать вывозу трех других освобожденных по решению суда бывших сотрудников «Беркута» Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Как позже на telegram-канале сообщало издание Klimenko time, по состоянию на 01:35 (02:35 мск) ситуация под Лукьяновским СИЗО была относительно спокойная. «Что касается вывоза беркутовцев и их обмена. Судя по тому, как видим ситуацию мы — в СИЗО либо подождут до раннего утра и вывезут беркутовцев, когда потенциальный протест будет наименьшим. Либо их уже вывезли или вывезут совсем скоро через какой-то черный, незвестный выход», — сообщило СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова ранее сообщила, что 29 декабря должен состояться обмен удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных». Республикам Донбасса Киев должен передать 87 человек, а ДНР и ЛНР Киеву — 55 задержанных. Информацию о готовящемся обмене также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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