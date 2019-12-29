Самара, , 07:36 — REGNUM Промышленные объёмы новогоднего салата приготовили с помощью бетономешалки жители Самары. Об этом изобретательные кулинары сообщили в Instagram.

Для того, чтобы загрузить полную бетономешалку у самарских кулинаров ушло 12 батонов колбасы, 20 банок горошка, три ведра картошки.

Ранее сообщалось, что в Костромском музее ювелирного искусства на выставке «Новогодний оливье» были выставлены «салаты» из золота, серебра, меди и сплавы с украшениями из драгоценных и полудрагоценных камней.

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