Благовещенск, , 07:31 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке по причине исчерпания бюджетных средств, сообщается на сайте компании.

20 декабря компания начала продажу субсидируемых авиабилетов на рейсы, следующие на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и обратно.

С 28 декабря «Аэрофлот» приостановил бронирование на рейсах с Дальнего Востока в ЦФО и перелёты внутри ДФО «в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий» на такие пассажироперевозки. Компания сообщила, что при поступлении новых бюджетных средств она возобновит продажу льготных авиабилетов.

Льготные билеты могут купить граждане России возрастом до 23 лет; женщины старше 55 лет; мужчины старше 60 лет; сопровождающие ребенка-инвалида и инвалиды детства 2-й или 3-й группы, а также многодетные родители.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ выделили 5,8 млрд рублей субсидий на авиабилеты