Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.

В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше человека. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия. В 2019 году всего массовые убийства унесли жизни 211 американцев.

Такая статистика ведется с 2004 года, но, судя по архивным записям, эти цифры превышают показатели по количеству массовых убийств за год с 70-х годов ХХ века. До сих пор рекордным был 2006 год, когда число таких инцидентов достигло 38.

Однако по сей день годом, в котором жертвами массового убийства стало максимальное число людей, остался 2017-й. Тогда стрельба на фестивале в Лас-Вегасе привела к гибели 58 человек. Пока это самый кровавый массовый расстрел в американской новейшей истории.

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