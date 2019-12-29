Москва, , 02:02 — REGNUM Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, приравнивающий в части поддержки самозанятых граждан, участвующих в госзакупках, к малым и средним предпринимателям (МСП), закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас самозанятые граждане, применяющие налоговый спецрежим, могут участвовать в закупках госкомпаний наравне с иными участниками закупок. При этом для субъектов МСП существуют различные меры поддержки.

Новый закон распространяет такие меры и на самозанятых граждан, однако лишь на время и в зоне действия эксперимента по их налогообложению. Таким образом, срок действия мер поддержки для самозанятых пока ограничен 2028 годом.

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