Москва, , 01:54 — REGNUM Подписан закон, позволяющий вернуть заёмщику часть страховой премии в случае досрочного возврата потребительского или ипотечного кредита. Закон подписал президент РФ Владимир Путин сообщается на интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает возможность получения потребительского кредита без страховки после повышения процентной ставке. Кроме того, закон даёт право отказа от договора страхования в течение двух недель с момента досрочного погашения кредита.

Напомним, 25 ноября в Думу внесли законопроект, запрещающий банкам навязывания дополнительных услуг в договорах о кредитовании.

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