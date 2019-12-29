Москва, , 01:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом об унификации порядка, условий и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в числе прочего вводящего уменьшение срока получения разрешения на строительство, закон обнародован на официальном портале правовой информации.

Теперь стандарты госуслуг станут унифицированы по всей стране, едиными для всех регионов и вначале будут внедряться в сфере градостроительства, что должно облегчить контроль качества услуг и ускорить процедуру.

С начала 2020 года срок получения разрешения на строительство уменьшится с семи до пяти рабочих дней, срок выдачи градостроительного плана земельного участка сокращён с 20 до 14 рабочих дней. План земельного участка станут выдавать в виде электронного документа с электронной подписью, если это указано в заявлении на его получение.

Подготовку проекта теперь можно проводить до утверждения планировки застройки, но застройщик обязан к этому времени получить на руки решение о подготовке планировочной документации и план границ зон размещения объекта. Важным новшеством является то, что при изменении проекта, увеличивающем или уменьшающем площадь застройки на 10% и менее, согласование не нужно. Однако это не должно влиять на проектную планировку участка и не должно приводить к изъятию участков.

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