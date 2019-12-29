Москва, , 00:38 — REGNUM Спекулянтам, перекупающим билеты на культурные мероприятия с этого дня, грозит административная ответственность. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

ФЗ № 493-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» устанавливает штраф для физических лиц в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете.

Для должностных лиц штраф установлен от двукратной до трёхкратной цены билета.

Предпринимателям без образования юридического лица придётся уплатить от трёхкратной до пятикратной цены билета или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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