4 января 2020 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 08:00 — REGNUM Перед Новым годом на большую аудиторию телевидения и YouTube вышли истории жизни двух известных уроженцев Саратова — певицы Алёны Апиной и футболиста Фёдора Смолова. Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов обошёл вместе с бывшей солисткой «Комбинации» места её детства и юности. Популярный спортивный видеоблогер, бывший футболист и ведущий канала «Красава» Евгений Савин прогулялся с родителями нападающего «Локомотива» и сборной России.

Саратов Кизенков Константин

Оба журналиста выстроили сюжетную линию одинаково: есть Саратов, не самое лучшее место для жизни, и есть талантливые люди, которые едут туда, где могут раскрыться. Надо сказать, и Малахов, и Савин с задачей прекрасно справились, благо город своими неприглядными видами им в этом помог. Помогли и звёзды. Апина призналась, что не была в местах детства 18 лет, уехала когда-то, потому что «не хотела спиться», вставляла едкие комментарии о «запахе родины» с помойки, осматриваясь вокруг если не с брезгливостью, то точно отстранённо и настороженно. Смолов в Саратов вообще не поехал, но рассказал, что жил в «криминальном районе» — СХИ, что, конечно, явное преувеличение. Как минимум у половины жителей города районы более криминальны. Что бы он говорил про Кавказский тупик в Заводском районе, где жила Апина?

Алёна Апина Mark Nakoykher

Оба раза Саратов был показан зрителю грязным, неухоженным, с примитивным кривым благоустройством, серыми панельками и пылью. Кадры, вызывающие желание поёжиться, ужаснуться и быстрее переключиться на другие виды. Малахов, заметив заваленную бытовым мусором территорию возле дома, вспомнил свой эфир о мышиной лихорадке в Саратове, которой в 2019 году заболело около 2 тысяч (!) жителей города.

Впрочем, классических историй о естественном отборе, непременно приводящем самых достойных к успеху, не получилось. Кто же герои? Встревоженная женщина, озирающаяся в местах собственной юности. Одинокая — за спиной распавшиеся браки. Всё, что у неё осталось, — это уходящая популярность и взрослая дочь, которую родила суррогатная мать. Мы все видели расцвет Алёны Апиной, сейчас, с грустью и сочувствием, видим закат. Другой герой — заблудившийся среди тусовок талантливый спортсмен, интересы которого — светские мероприятия, съёмки в журналах и рекламе. Приятель Кокорина и Мамаева, не попавший в крупные неприятности только потому, что хватило ума избегать конфликтов. Он искренне пытается понять, как обрёл нелюбовь целой страны. Но воли не окружать себя моделями, звёздами шоу-бизнеса, промоутерами, гнущими свою линию, и разного рода бездельниками у него не хватило. Мощный голеадор, стоявший на пороге мирового признания, так и не сделал свой шаг вперёд. Смолову скоро 30, что будет через три-четыре года, когда карьера закончится, а привычка к роскоши останется? Хочется верить, что Фёдор сможет превозмочь соблазны и встретит на пути новый «Краснодар» — клуб, в котором заиграют его лучшие качества.

Сюжеты поучительные. Во-первых, зритель получил возможность ещё раз убедиться: то, что искажённое общественное мнение любит выдавать за истории успеха, часто состоит из противоречий и ими не является. Во-вторых, пора задуматься: сколько можно углублять пропасть между тем, как люди хотят жить, и в каких условиях реально находятся? Почему ситуация, когда нужно куда-то бежать, — нормальна?

Фёдор Смолов Елена Рыбакова

Согласно данным исследования агентства РИА Новости, наибольшая убыль населения среди регионов России за три года, с 2016 по 2018-й, в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области. Он составила минус 46,68 тысячи человек. Высокими оказались отрицательные показатели как естественного прироста, так и миграционного. Катастрофа?

Если бы правительством России руководили умные люди, то наладили мониторинг таких историй, специально их отслеживали и оценивали, разбирая фактическую часть. Пример эффективной обратной связи, когда популярные журналисты Андрей Малахов и Евгений Савин показывают вместо очередного фантомного достижения реальную изнанку, дно российской жизни, отправную точку для тех, кто хочет выбраться. Все проблемы перед глазами. Никаким помощникам, губернаторам и местным главам их не скрыть. Поле непаханое для власти.