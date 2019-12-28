Москва, , 22:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий порядок содержания в следственных изоляторах беременных женщин и матерей с детьми отдельно от других подозреваемых, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых», — говорится в сопроводительных документах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования».

Согласно поправкам, распределение и прием в учреждения дошкольного образования будут осуществляться при помощи региональных информационных систем, данные из которых будут поступать в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

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