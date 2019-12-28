Москва, , 21:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования». Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно введенным поправкам, распределение и прием в учреждения дошкольного образования будут осуществляться при помощи региональных информационных систем, данные из которых будут поступать в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

На едином портале государственных и муниципальных услуг будет предоставляться информация об индивидуальном номере заявления на прием в дошкольное учреждение, дате его подачи, движении документа, последовательности выделения места и зачислении ребёнка в детсад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что закон об информационной системе доступности дошкольного образования призван создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона.

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