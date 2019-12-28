Екатеринбург, , 20:36 — REGNUM Пассажиры аварийно приземлившегося 28 декабря в аэропорту «Колцово» в Екатеринбурге самолёта А-320 уже вылетели в Симферополь, к месту назначения. Об этом говорится на онлайн-табло аэровокзала.

Всего на борту лайнера были 151 пассажир и шестеро членов экипажа. При вынужденной посадке пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально самолёт вылетел в Симферополь днём. Но затем сработал аварийный датчик скорости, и, ещё не набрав толком высоты, экипаж решил вырабатывать топливо и приземляться в аэропорту вылета.

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