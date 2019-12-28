Москва, , 20:02 — REGNUM Автор проекта закона о возвращении «курилок» в транзитные зоны аэропортов депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») уверен, что пользу оценят и некурящие.

«Уверен, изменения положительно оценят как некурящие, так и те, кто ещё не бросил», — отметил Боярский в Facebook.

Он подсчитал, что с момента внесения инициативы в Госдуму до подписи президента РФ прошло 772 дня.

«Здравый смысл победил», — констатировал Боярский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон, возвращающий комнаты для курения в чистые зоны. Устанавливается возможность создания в зонах аэропортов, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, специально выделенных изолированных помещений для курения табака.

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