Москва, , 19:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи пациентам в случае невозможности применения других зарегистрированных лекарств. Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Законом разрешается ввоз в Россию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, установленном правительством РФ. Перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза утверждается Минздравом.

Закон также наделяет правительство России полномочиями устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения и формы заключения комиссии экспертов экспертного учреждения о взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения либо о том, что лекарственный препарат для медицинского применения не является взаимозаменяемым.

Кроме этого, в документе уточняются понятия «оригинального лекарственного препарата», «фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов» и «воспроизведенный лекарственный препарат».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 декабря госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий Минздраву ввоз незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи конкретным пациентам по жизненным показаниям.

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