Москва, , 17:07 — REGNUM В Москве приступили к подготовительным работам по строительству нового корпуса больницы им. А.С. Логинова. Об этом 28 декабря сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, открытие нового комплекса, площадью 69 тыс. кв. метров, по диагностике и лечению онкологии запланировано на 2023 год.

«В состав нового центра войдут амбулаторный блок, блок лучевой диагностики и эндоскопии, 18 операционных с возможностью проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций, палаты на 425 мест», — отметил глава Стройкомплекса.

Заммэра подчеркнул, что подобного по масштабу и функциональным возможностям медицинского учреждения в России нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве планируют внедрить новый стандарт онкологической помощи пациентам. При помощи этой меры планируется сократить время постановки диагноза, а также повысить его точность и быстрее начинать лечение.

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