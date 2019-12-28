Бейрут, 28 декабря 2019, 16:39 — REGNUM Демонстранты в Ливане провели акции протеста неподалеку от банков страны, об этом 29 декабря сообщает Associated Press.
Сидячие забастовки прошли у финансового учреждения в столице государства, городе Бейрут, а также у одного из банков на юге страны.
Таким образом граждане страны хотели привлечь внимание общественности к коррупции в финансовом секторе.
Напомним, в настоящее время Ливан переживает тяжелейший за последние десятилетия финансовый кризис. Государственная валюта обрушилась более, чем на 40%. Увольнения сотрудников и сокращение заработных плат становятся распространенным явлением.
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