Бейрут, , 16:39 — REGNUM Демонстранты в Ливане провели акции протеста неподалеку от банков страны, об этом 29 декабря сообщает Associated Press.

Сидячие забастовки прошли у финансового учреждения в столице государства, городе Бейрут, а также у одного из банков на юге страны.

Таким образом граждане страны хотели привлечь внимание общественности к коррупции в финансовом секторе.

Напомним, в настоящее время Ливан переживает тяжелейший за последние десятилетия финансовый кризис. Государственная валюта обрушилась более, чем на 40%. Увольнения сотрудников и сокращение заработных плат становятся распространенным явлением.

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