Ростов-на-Дону, , 08:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся праздник «2020 южных огней» по случаю открытия главной городской ёлки. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации донской столицы.

Гостями торжества стали около 1,5 тыс. горожан. Ростовчане приняли участие в народных гуляниях вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Желаю каждому, чтобы всё намеченное получилось. А задуманное — сбылось. Пусть будут наполнены уютом ваши дома. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю ночь, но и весь предстоящий год», — пожелал гостям праздник ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

С наступающим Новым годом горожан поздравили творческие и танцевальные коллективы.