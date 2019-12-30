Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM В Ростовской области пожарно-спасательные подразделения переведены на усиленный режим работы. Распоряжение об установлении режима повышенной готовности на Дону подписал глава региона Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Экстренные службы готовы оперативно реагировать на коммунальные аварии, нарушения электроснабжения, порывы на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в круглосуточном режиме до 9 января 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 26 декабря режим повышенной готовности введён в Ростове-на-Дону. Круглосуточную службу будут нести коммунальщики, энергетики и спасатели до 9:00 мск 9 января 2020 года.

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