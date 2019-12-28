Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Власти Петербурга считают «нарушение логистики» основной причиной появления больших очередей в городских аптеках среди инсулинозависимых больных. Кроме того, не хватает финансирования. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга проверит организацию и порядок выдачи льготных лекарств для людей, страдающих сахарным диабетом.

Как стало известно, из более чем 50 аптек, с которыми были заключены контракты на реализацию препаратов для диабетиков, в реальности отпускают такие товары только 30 аптек, что совершенно недостаточно для более чем пятимиллионного города, вызывает очереди и недовольство граждан.

«Нам такая задача поставлена сегодня — проведем оценку, какие очереди стоят, в каких аптеках, чтобы разделить», — приводит ТАСС слова первого замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сараны.

Он уточнил, что потребности в препаратах для диабетиков покрываются бюджетом только на 65%, а хуже всего обстоит дело с тест-полосками — закуплено только 15% от необходимого объема. Запас по инсулину обеспечен на 90%. Власти намерены направить дополнительные средства на закупку препаратов для лиц, страдающих диабетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге создадут новую систему обеспечения лекарствами граждан, страдающих сахарным диабетом. Страдающие диабетом горожане получат право на обеспечение лекарственными препаратами из специально созданного резервного запаса.

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