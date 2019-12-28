Луганск, , 14:27 — REGNUM 32 боевика ВСУ на текущей неделе поступили в лечебное учреждение населенного пункта Северодонецк с диагнозом гепатит. Об этом 27 декабря в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции Луганской народной Республики Иван Филипоненко.

18 боевиков поступили из 46-й бригады ВСУ, 10 — из 93-й бригады и четверо боевиков поступили из 72-й бригады ВСУ.

В качестве основных причин роста заболеваемости названы неудовлетворительный уровень тылового обеспечения и антисанитарные условия в частях ВСУ, расположенных в зоне проведения карательной операции. Помимо заболеваемости гепатитом В и С у 30% боевиков ОТГ «Север» отмечена заболеваемость ОРВИ и пневмонией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Народной милиции ЛНР заявил, что боевики националистического батальона «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воруют у местных жителей дрова, уголь и горюче-смазочные материалы. Также националисты были замечены местными жителями во время попытки реализации наркотических средств местным асоциальным элементам.