* запрещённая в России организация

Луганск, , 14:26 — REGNUM Боевики националистической организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крадут у местных жителей вблизи линии разведения сил и средств дрова, уголь и горюче-смазочные материалы, а также реализуют местным асоциальным элементам наркотики. Об этом 27 декабря в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции Луганской народной Республики Иван Филипоненко.

Как сообщили в пресс-службе НМ, факты кражи дров, угля и горюче-смазочных материалов у местного населения, проживающего недалеко от линии разграничения, стали фиксироваться чаще всего и были связаны с запретом так называемого командования ООС вырубать лес вблизи линии боевого соприкосновения.

Местные жители также жаловались на появление националистов в общественных местах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения «а также продажу ими наркотических средств местным асоциальным элементам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе перестрелки между представителями незаконных националистических батальонов и боевиками ВСУ был ранен украинский военнослужащий.

*Национальный корпус — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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